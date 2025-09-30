En medio de las negociaciones del Gobierno Nacional de Javier Milei con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el proyecto del radiotelescopio chino CART quedó en el ojo de la tormenta. Desde el ejecutivo definieron que no habilitarán el ingreso de materiales para completar la obra. Uno de los que se expresó al respecto fue el director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), Ricardo Podestá, quien mencionó que la UNSJ es autónoma, por lo que tienen libertad de firmar convenios con extranjeros.

Podestá expresó que “a principios de este mes surgió esto y estamos esperando que nos liberen las piezas para poder terminar el radiotelescopio”. Cabe mencionar que esta obra tiene un avance de entre un 50%, por lo que se encuentra en un estado bastante avanzado. “Son rumores, todavía no tenemos ninguna información oficial, por lo que no podes hacer nada”, agregó el director.

“El convenio con la academia china lo debe firmar el CONICET, la UNSJ y el Gobierno de San Juan para que siga por 10 años más. La universidad es autónoma, por lo que la UNSJ podría seguir con el convenio con los chinos”, dijo Podestá.

Por último, concluyó asegurando que el apoyo de Nación y del CONICET es necesario, pero “todos los convenios que hace la UNSJ los hace de forma autónoma. No sería una cosa rara que la universidad firme sus convenios con entes extranjeros”.