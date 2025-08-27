El radiotelescopio que se construye en El Leoncito, Calingasta, volvió a estar en el centro de la discusión pública por su vinculación con China y las sospechas geopolíticas que genera en algunos sectores. Sin embargo, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ratificaron que el proyecto continúa y que su fin es exclusivamente científico.

“El objetivo es extender el proyecto con China porque esto es ciencia, no se trata de guerra”, aclaró el secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, Pablo Diez, quien además recordó que el convenio fue evaluado y aprobado por el Senado de la Nación. “Está comprobado que tiene un fin meramente científico”, insistió.

Según precisó, la construcción del radiotelescopio demandará todavía entre un año y un año y medio para quedar plenamente operativo. “Se había proyectado un tiempo de 10 años y todavía no está listo. Falta el edificio de operación y otras instalaciones, pero el equipo estará funcionando aproximadamente el año que viene”, indicó.

En esta etapa, la obra requiere la llegada de un nuevo contingente de técnicos especializados de China. “Ahora no hay personal extranjero en el lugar, pero cuando lleguen las partes para el ensamblaje desembarcarán unos 20 técnicos en Barreal”, explicó Diez.

Otro desafío es la infraestructura complementaria, ya que los científicos que trabajen en el sitio aún no cuentan con un lugar de residencia definitivo. Pese a ello, el radiotelescopio se pondrá en marcha, apenas finalice el ensamblaje principal.

Para Diez, el proyecto no solo implica un salto en investigación, sino también en turismo científico: “San Juan se posiciona en investigación y turismo astronómico con una ventaja respecto al hemisferio sur en general”.