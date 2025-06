La provincia de San Juan vivió uno de los fines de semana más gélidos de los últimos tiempos. En ese sentido, muchas personas que no tienen hogar acuden a los refugios para resguardarse. Afortunadamente, estos establecimientos funcionaron correctamente, brindando asistencia a quienes lo necesitaban.

Lorena Acosta, directora de Emergencias y Políticas Alimentarias, contó ante el móvil de Canal 13 cómo trabajaron durante estas jornadas gélidas. Sobre esto, recordó que están las puertas abiertas todo el día y no con un horario específico como ocurría anteriormente.

“Tenemos el Teresa de Calcuta y el Papa Francisco; ambos refugios han estado abiertos 24 horas por estas temperaturas. Hemos tenido a los residentes habituales y el ingreso de 6 personas más que se han presentado de forma voluntaria para estar asistiendo. Teníamos un ingreso rutinario de 35 y 37 personas que se quedaban, pero ahora hemos llegado a 40 y 43”, expresó.

Quienes decidan ingresar a estos refugios no sólo tendrán acceso a una cama abrigada para dormir en la noche. Allí podrán acceder a alimentos y a tener contacto con profesionales en distintas áreas que están dispuestos a asistirlos.

“Teníamos un horario donde ingresaban a las 17 y se retiraban a las 09 del día siguiente. Ellos, al ingresar, pueden merendar. Tenemos 40 camas junto con frazadas, agua caliente, tienen para cenar y al día siguiente su respectivo desayuno. Tenemos celadores que están toda la noche con ellos y el personal administrativo que se encarga de los ingresos. Además, tenemos un equipo técnico de profesionales con psicóloga, asistente social y una nutricionista”, manifestó.

Acosta remarcó que quienes quieran consultar alguna duda o informar que alguien necesita asistencia, pueden llamar en cualquier momento del día al: 2644123558. Sumado a esto, la entrevistada contó que estuvieron recorriendo la vía pública para asistir a personas que, por algún motivo, no se acercaron a los refugios.

“Hemos estado con el equipo de emergencias recorriendo las calles para ver si encontrábamos alguna situación que no estemos abordando. Hay muchas personas que se niegan a ingresar al refugio porque tenemos reglamentos que cumplir, como no ingresar con sustancias. A veces eligen no ingresar; por eso estuvimos recorriendo con abrigo, bufandas, mantas, etc. No hemos visto algo inusual; teníamos gran parte de personas dentro del refugio todo el día”, sentenció.