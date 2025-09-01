Por el temporal asistieron a más de 5.000 familias en San Juan

Las intensas lluvias que afectaron a la provincia durante el fin de semana obligaron a desplegar un amplio operativo de asistencia coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Entre el sábado 30 y la tarde del domingo 31 de agosto, un total de 5.103 familias de todos los departamentos recibieron ayuda para afrontar las consecuencias del temporal.

La asistencia incluyó colchones, frazadas, palos, cortes de nylon, módulos alimentarios y otros elementos básicos, con el objetivo de cubrir necesidades urgentes y reforzar la seguridad en los hogares afectados. La mayoría de las familias pudo permanecer en sus viviendas, sin necesidad de evacuación.

El trabajo se realizó de manera conjunta entre el personal del ministerio y los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. También se brindó ayuda puntual a comunidades de pueblos originarios en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, así como a las familias que sufrieron un incendio en Villa Etelvina, Caucete, el sábado por la noche.

En total, se dispuso de más de 100 movilidades entre camiones y camionetas para acelerar la distribución de la ayuda en toda la provincia.

Así se repartió la asistencia en las diferentes comunidades: