Minutos antes de las 22 de este viernes 26 de septiembre, el municipio de Ullum emitió un informe en el que alertaba que todo el departamento se quedó sin energía eléctrica a causa del fuerte viento sur que azotó a toda la provincia.

Desde la comuna explicaron que se cree que hubo una falla en la parte del sistema que abastece de electricidad a Ullum y algunos sectores de Zonda y zonas de Rivadavia.

Además de la falta de electricidad, las autoridades advirtieron que, en algunos sectores, hubo caídas de árboles y ramas, por lo que le pidieron a los automovilistas que no salgan a la calle a no ser que sea algo estrictamente necesario.

El corte de electricidad en Ullum llega después de que durante la tarde hubo un fuerte viento del sur que, por momentos, rozó los 90 kilómetros por hora. Hubo caídas de árboles y cortes de energía en diferentes zonas.

A esto se sumó que en Sarmiento el viento fue tan brutal que destruyó un techo de caña, un pequeño de 10 años quedo aprisionado bajo los escombros y fue trasladado el hospital en donde informaron que, en primera instancia, el niño estaría fuera de peligro.

El comunicado

La Municipalidad de Ullum informa a la comunidad que, debido a la fuerte incidencia del viento sur en el departamento, se ha producido un corte de electricidad en toda la zona y caída de árboles en distintos puntos.

Se solicita a los vecinos circular con máxima precaución y evitar exponerse a situaciones de riesgo hasta que las condiciones mejoren.

Asimismo, se comunica que personal municipal de Defensa Civil y del área de Servicios Municipales se encuentra trabajando en el despeje de las principales rutas y accesos para restablecer la normalidad lo antes posible.

Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio.