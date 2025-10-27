Por el viento, suspendieron las clases en las facultades y los colegios de la UNSJ

La Dirección de Protección Civil informó que, durante la mañana y tarde de este lunes 27 de octubre, se prevé la ocurrencia de viento del sector sur para los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

El área será afectada por vientos del sector sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Tras el informe de las autoridades provinciales, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció que suspenderá las actividades en todos los Institutos Preuniversitarios y en las facultades durante la mañana. La medida rige tanto para las actividades académicas como administrativas.

En el caso de los alumnos se habilitará el plan de continuidad pedagógica que implica que los alumnos recibirán actividades para que las realicen en sus hogares.

El comunicado