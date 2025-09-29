El paso del viento Sur dejó serios inconvenientes en distintas zonas de San Juan, entre ellas en el departamento Sarmiento. Los más afectados fueron vecinos que tuvieron que pasar casi 3 días enteros sin acceso a energía eléctrica.

Según informó el periodista local “Polo” Quiroga en Jorge por la Mañana (de lunes a viernes a partir de las 09:00), esto sucedió en la localidad de Guanacache. Allí las ráfagas fueron lo suficientemente intensas como para derribar techos de chapa en algunos sectores.

Además, la situación más grave se dio con el suministro eléctrico: desde el viernes por la tarde, cuando llegó el fenómeno a la provincia, alrededor de unas 10 a 12 casas permanecieron sin energía durante todo el fin de semana.

Hasta la mañana de este lunes 29 de septiembr aún no estaba claro si el problema había sido solucionado. Los cortes también afectaron al barrio María Auxiliadora, en la zona de Cochagüal. Allí los vecinos pasaron la jornada del domingo sin electricidad, aunque el servicio fue restablecido.