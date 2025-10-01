La humedad y las altas temperaturas de los últimos días favorecen la aparición de mosquitos y aumentan el riesgo de enfermedades como el dengue. Aunque en San Juan no hubo circulación viral el verano pasado, el vector, el mosquito Aedes aegypti, sigue presente. Por eso, las autoridades sanitarias insisten en la prevención domiciliaria.

“No es que el dengue haya desaparecido de San Juan, ni mucho menos del mundo. El vector sigue aquí y el riesgo está latente”, advirtió Liliana Salva, jefa del Programa Provincial de Control de Vectores, en diálogo con Canal 13.

Salva explicó que la humedad por sí sola no genera la proliferación del mosquito transmisor del dengue, pero sí facilita que los huevos depositados durante la temporada pasada eclosionen.

“Los huevos que colocaron los mosquitos en mayo, con los últimos calores, ahora están eclosionando gracias a las temperaturas y la humedad. Son los mosquitos que estamos viendo ahora”, señaló.

La funcionaria remarcó que el Aedes aegypti no se cría en lagunas ni charcos, sino en recipientes con agua dentro de las casas o en los patios. “El riesgo está en los bebederos de los animales, los baldes, los floreros o las macetas que quedan con agua estancada. Esos recipientes son los verdaderos criaderos”, explicó.

Ante esta situación, la principal recomendación es eliminar los criaderos domiciliarios. “Como ciudadanos, nuestra responsabilidad es evitar tener potenciales criaderos de mosquitos en casa. Con eso contribuimos enormemente a prevenir brotes”, subrayó Salva.

Aclaró que, a diferencia de otras especies de mosquitos, el Aedes aegypti es particularmente peligroso porque transmite no solo dengue, sino también zika, chikungunya y fiebre amarilla.

En el marco de la prevención y la capacitación, este martes comenzó en San Juan la 13ª Jornada Regional sobre Mosquitos, que se desarrolla hasta el viernes 3 de octubre en el Centro de Convenciones Eloy Camus.

“Se convocó a prestigiosos disertantes nacionales y latinoamericanos para intercambiar experiencias y presentar avances de investigación sobre los mosquitos y las enfermedades que transmiten”, destacó la funcionaria.

Las jornadas se extendieron durante este miércoles, con la participación de especialistas, investigadores y agentes sanitarios de toda la región.

Consultada sobre las especies locales, Salva aclaró que no existe un mosquito “propio” de la provincia, aunque la región árida favorecía históricamente la presencia de otros vectores.

“No se esperaba que el Aedes aegypti, que es de zona tropical, se adaptara a San Juan. Pero lo hizo, y estos cambios climáticos facilitan su desarrollo”, afirmó.

Mencionó que el Culex, el mosquito común de color marrón que suele verse en las casas, puede transmitir la encefalitis de San Luis, aunque los casos registrados en la provincia son esporádicos y el último brote fue en 2009.

Vacunación

Sobre la vacunación contra el dengue, Salva señaló que el seguimiento y las estadísticas corresponden a la división de Epidemiología, aunque confirmó que “la provincia adquirió vacunas y está avanzando con la colocación de la segunda dosis a la población objetivo”.

Finalmente, instó a la comunidad a no bajar la guardia: “El dengue no se fue. Si eliminamos los criaderos en los hogares, reducimos muchísimo el riesgo de que haya brotes cuando aparezcan los primeros casos importados. El control empieza en casa”, concluyó.