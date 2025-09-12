A pocos días de que se termine el año hídrico, la novedad no es muy alentadora en medio de la sequía que desde hacen varios años viene atravesando San Juan. David Devia, secretario de Recurso Hídrico y Energías Renovables adelantó que por las pocas y tardías nevadas de este 2025, el pronóstico es un magro año hídrico.

La cantidad de hectómetros del ciclo 2025-2026 serían mucho menor que el del 2024-2025, según precisó el funcionario este viernes en el programa “Todos Vivos” de Canal 13. Sucede que los valores del ciclo 24/25 fueron muy buenos, pero en 2025, las nevadas no comenzaron en abril, como suelen darse, sino en julio, es decir, mucho más tarde. Además, este año no se ha registrado una nevada de consideración, por lo que este año hídrico la dinámica será distinta, “con menor oferta”, destacó.

"Trabajar de manera precisa permite diagramar mucho mejor todas las demás acciones", precisó Devia.

Precisión récord y vital

San Juan, una región desértica donde el agua es un recurso crucial, celebra un logro inédito en la gestión hídrica. Según anunció Devia, el pronóstico de derrame anual del Río San Juan elaborado por el Departamento de Hidráulica alcanzó una precisión del 98%. Este nivel de acierto no solo es un hito histórico, sino que también representa un cambio drástico respecto a las fallas de gestiones anteriores.

El pronóstico, que abarcó desde el 1 de octubre del 2023 hasta el 30 de septiembre del 2024, había estimado un escurrimiento de 1.250 hectómetros cúbicos (hm³). La medición actual (2024/2025) se situó en 1.242,60 hm³, lo que significa una diferencia mínima, considerada "excelente" bajo los estándares internacionales de mecánica estadística. En contraste, Devia recordó que el último pronóstico de la administración anterior tuvo un error de un 40%.

Talento y ciencia: las claves del éxito

La clave de este logro reside en trabajo de profesionales técnicos con vasta experiencia y la implementación de un enfoque técnico y científico. Según Devia, estos expertos elaboran sus estudios aplicando la mecánica estadística, lo que les permite obtener resultados más precisos. Además, destacó que, a diferencia del pasado, la actual gestión les ha brindado las herramientas y el tiempo necesario para desarrollar su trabajo, un pedido expreso del gobernador Orrego, que ha insistido en abordar los temas hídricos con un criterio técnico y científico.

La exactitud en el pronóstico hídrico tiene un impacto directo en la planificación y la eficiencia del uso del agua en la provincia. Devia subrayó que una previsión acertada evita la desorganización y permite a la provincia ajustar sus recursos de manera más eficiente. "Al igual que un presupuesto económico, un pronóstico erróneo puede derrumbar todas las acciones de planificación", afirmó.

Una medición precisa facilita la distribución anual del agua a través de los canales de riego y ayuda a determinar cuánto recurso almacenar en los diques. Para los productores sanjuaninos, este dato es invaluable, ya que les permite planificar sus cultivos y decidir cuántas hectáreas sembrar. "El agua es un bien escaso, especialmente en San Juan, una provincia desértica", enfatizó Devia.