La tensión por los despidos en el CIMYN tendrá un capítulo clave este lunes con la realización de una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo de San Juan. La cita está programada para las 09:30 y contará con la presencia de todas las partes involucradas: el sindicato de la sanidad (ATSA), el Colegio Médico y las autoridades laborales.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, confirmó en una entrevista con el medio Radio Light que decidió intervenir personalmente en el expediente por la magnitud del conflicto. Su objetivo es garantizar que a la mesa de diálogo se sienten las máximas autoridades del Colegio Médico, los doctores Juan Carlos Bordes y Pablo Flores, algo que el gremio viene exigiendo para que haya interlocutores con poder real de decisión.

En el encuentro se pondrán sobre la mesa las posturas enfrentadas. ATSA reclama la reincorporación inmediata de los diez trabajadores despedidos a principios de octubre, mientras que el Colegio Médico justifica las cesantías en la crisis económica y financiera que atraviesa el sector privado de la salud.

Marchese aclaró que la audiencia no se desarrolla bajo conciliación obligatoria, ya que esa instancia legal venció hace meses y no puede volver a dictarse por la misma causa. Esto implica que, en el actual escenario, el Colegio Médico tiene la potestad de mantener los despidos, y el sindicato, la posibilidad de intensificar las medidas de fuerza.