En un hecho sin precedentes, el Oficial Sub Inspector Carlos Bustos, quien además de ser policía es médico veterinario, realizó la primera cirugía a una can de la División Canes de la Policía de San Juan. La intervención, llevada a cabo en julio de 2025, fue exitosa y marcó un hito en la historia de la dependencia.

La Pastor Alemán Brisca, de ocho años, fue sometida a una operación de urgencia debido a un tumor mamario en el lado izquierdo del abdomen. El procedimiento incluyó una ovariohisterectomía, que consiste en la extracción total de útero y ovarios, y una mastectomía para remover las glándulas mamarias afectadas.

Bustos destacó la complejidad del caso: “La cirugía fue un desafío por la edad de Brisca y la magnitud de la intervención, pero logramos realizarla con éxito”, señaló. Agregó que la recomendación de castrar a la can forma parte del tratamiento para prevenir futuros tumores y asegurar su bienestar.

La operación se realizó en el consultorio propio de la División Canes, consolidando la capacidad del cuerpo policial para atender médicamente a sus animales de trabajo. Brisca, además de ser paciente, es compañera de tareas del Oficial, y su recuperación refleja la dedicación de Bustos y del equipo hacia la salud y seguridad de los canes de la fuerza.