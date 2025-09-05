Por primera vez: realizaron una cirugía a una perrita de la División Canes de San Juan
En un hecho sin precedentes, el Oficial Sub Inspector Carlos Bustos, quien además de ser policía es médico veterinario, realizó la primera cirugía a una can de la División Canes de la Policía de San Juan. La intervención, llevada a cabo en julio de 2025, fue exitosa y marcó un hito en la historia de la dependencia.
La Pastor Alemán Brisca, de ocho años, fue sometida a una operación de urgencia debido a un tumor mamario en el lado izquierdo del abdomen. El procedimiento incluyó una ovariohisterectomía, que consiste en la extracción total de útero y ovarios, y una mastectomía para remover las glándulas mamarias afectadas.
Bustos destacó la complejidad del caso: “La cirugía fue un desafío por la edad de Brisca y la magnitud de la intervención, pero logramos realizarla con éxito”, señaló. Agregó que la recomendación de castrar a la can forma parte del tratamiento para prevenir futuros tumores y asegurar su bienestar.
La operación se realizó en el consultorio propio de la División Canes, consolidando la capacidad del cuerpo policial para atender médicamente a sus animales de trabajo. Brisca, además de ser paciente, es compañera de tareas del Oficial, y su recuperación refleja la dedicación de Bustos y del equipo hacia la salud y seguridad de los canes de la fuerza.