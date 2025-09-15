Si bien las nevadas este año por ahora no son lo que se esperaban y San Juan transita años de sequía desde hace tiempo, la temporada anterior en cordillera fue mejor que las que antecedieron. Este motivo es el principal que tuvo un efecto en los prestadores de playa que tienen los diques, que debieron trasladarse 200 metros hacia arriba para la temporada que está por comenzar.

La cota de los diques subió y en Punta Negra, que es la vedette de los lagos y perilagos que tiene San Juan hoy en día, obligó a los prestadores de playa a tener que trasladarse tierras arriba para quedar al margen del nivel del agua, dieron a conocer desde el área de Recursos Energéticos de la provincia.

Esto se debe al llenado de los embalses que tiene un mejor nivel que la temporada anterior y es fundamental en el manejo del recurso hídrico por tratarse de un bien que termina siendo escaso en ocasiones y preponderante para la agricultura local.

Este traslado sólo debió gestionarse para los que se encuentran en la zona de la playa, mientras que los prestadores que están hacia el lado de la ruta, quedaron en los mismos lugares que venían funcionando.

El Ullum con buena noticia

Si bien el perilago ullunero perdió un poco de protagonismo ante Punta Negra, una vez alcanzada la cota en los diques que están hacia arriba, el dique de Ullum también correrá la misma suerte. Es que el embalse ese es el que utiliza el gran San Juan para nutrirse del agua que llega a los domicilios.

Actualmente, hay concesiones en el Dique de Ullum y todas continuarán funcionando de cara al próximo verano. En esta ocasión, no habrá complicación porque el nivel del agua se encuentra muy retirado respecto a las zonas de influencia, por lo que llegar a la playa en la zona del embarcadero, ya no obligará a caminar unos 300 metros hacia adentro.