La aplicación de pagos que pertenece al grupo empresarial que integra Banco San Juan, dejó de ser conveniente y atractiva para los usuarios y en Canal 13 te contamos por qué ya no conviene tener dinero ni usarla.

Desde hace unos 40 días Billetera San Juan dejó de reintegrar el dinero a las personas que compraban en los comercios o locales adheridos. Se trataba de un beneficio para quienes realizaban el pago con el dinero en la aplicación y que tenía el reintegro de $7.500 como tope mensual, correspondiendo el 30% de la devolución.

Lo cierto es que sin previo aviso, tanto para los usuarios como para los comerciantes, dejaron de realizar el reintegro del dinero. De esta forma dejaron de brindar el mayor y prácticamente único beneficio que tenía la billetera.

Otro motivo por el que dejó de ser atractiva la app es porque nunca brindó rendimientos por tener dinero en cuenta, a diferencia de otras billeteras virtuales como las más populares que van desde Mercado Pago, Naranja X y otras más que a diferencia de Billetera San Juan, otorgan rendimiento. Esto se traduce en una ganancia para que los sanjuaninos pueda alojar dinero allí y poder sumar algo de dinero en la batalla diaria contra la inflación. Mientras que en las otras billeteras virtuales se obtienen ganancias con el solo hecho de tener alojado o invertido el dinero allí.

Sin los beneficios ni condimentos que tracciones para hacerla atractiva, el resto de las apps poseen todo y más de lo que le quedó a la billetera que fue lanzada por el Banco San Juan e impulsada por el gobierno provincial durante la gestión anterior y continúan ligadas hasta entonces.

Billetera San Juan, que pertenece al grupo mencionado, está bajo la órbita de Plus Pagos que “es una marca de Administrados San Juan S.A. y es un Proveedor de Servicios de Pago. No está autorizado por el BCRA para operar como una entidad financiera. Administrados San Juan S.A. opera como Agente Institorio de Qualia Seguros y está inscripto en el Registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación, bajo el número de inscripción 280 en el RAI”, brindan como información en la página web de Plus Pagos.