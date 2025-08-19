En la madrugada del sábado 16 de agosto, en un domicilio privado ubicado en pleno centro de San Juan, ocurrió una fiesta que se habría salido de control y terminó con al menos dos personas demoradas en la Comisaría 3° por disturbios y estado de ebriedad.

Diario 13 pudo confirmar que entre las personas implicadas en este escándalo se encuentra Fabián Peláez, un reconocido cirujano que hace unos meses, llegó a las portadas de medios nacionales por un presunto caso de violencia de género que luego fue descartado.

De acuerdo a información confirmada por fuentes de reserva, Peláez habría organizado una fiesta en su domicilio en plena Capital, cerca de la Central de Policía.

Se cree que durante el festejo hubo alguna diferencia entre dos mujeres que protagonizaron una fuerte discusión.

En medio de la pelea llegó la Policía, en algún momento se llegó a hablar de una posible denuncia por violencia de género por parte de una de las mujeres que estaba presente en el hecho. Finalmente, todo quedó descartado aunque Peláez y otra joven fueron demorados en la Comisaría y les habrían labrado actas de contravención.

En cuanto a las mujeres que participaron de este hecho una de ellas es Tamara “La China” Páez, conocida también por ser policía e influencer. Esta joven habría estado demorada, pero luego quedó en libertad.

Por eso, las autoridades acordaron en solo demorar a los protagonistas y labrarles actas por las infracciones debido a los disturbios en la vía pública.

Hecho anterior

El cirujano plástico cuenta con una vasta experiencia y reconocimiento en el ámbito profesional, propietario de la Clínica del Prado, de las más prestigiosas de la provincia.

Sin embargo, cuenta con un antecedente anterior, es que, en el mes de enero de 2025, Peláez y su pareja protagonizaron un confuso hecho en Buenos Aires. Su pareja, de ese momento, se lanzó del balcón de un primer piso en un departamento en Palermo. La mujer se quebró las piernas y fue rescatada por peatones que vieron toda la secuencia.

En ese momento, las primeras hipótesis judiciales hablaban de un caso de prostitución y violencia de género, pero luego con la declaración de la mujer la Justicia pudo determinar que Peláez no la violentó.

Fue así como se pudo demostrar que la pareja de Peláez se arrojó del balcón en Buenos Aires en medio de una intoxicación por diferentes sustancias.

En su momento, medios nacionales hablaron de que la mujer habría confirmado algunos hechos tales como: la invitación de otras mujeres a participar en relaciones sexuales, el consumo de sustancias como cocaína, éxtasis, marihuana y tussi durante los fines de semana.