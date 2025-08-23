El Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento permanecerá cerrado al público los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, debido a un operativo especial de control de termitas en sus instalaciones.

La medida se tomó luego de detectarse un foco de alta actividad de la plaga en el jardín sur del edificio histórico. Las termitas —también conocidas como termes— se alimentan de materiales como madera, cartón y papel, provocando deterioros internos en objetos y estructuras, que muchas veces no se advierten a simple vista.

El tratamiento consistirá en pulverización e inyección de productos específicos en las zonas afectadas, dentro del protocolo de control de plagas. Aunque este procedimiento permite reducir la población, no es posible eliminarla por completo, por lo que el museo continuará con tareas de seguimiento y monitoreo.

Cabe destacar que el miércoles 27 el museo ya tenía previsto el cierre por actividades internas, por lo que el único cierre extraordinario para visitantes será el jueves 28 de agosto.

Desde la institución agradecieron la comprensión del público y reafirmaron su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y cultural.