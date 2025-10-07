La tranquilidad de la noche del lunes se vio interrumpida en Pocito, cuando un incendio en la zona de calle Enfermera Medina y Ruta generó serios daños en el tendido eléctrico. Como consecuencia, numerosos vecinos del barrio Justo P. Castro IV, en ambos sectores, quedaron sin suministro de energía.

De inmediato intervinieron los equipos de emergencia junto al personal de la empresa distribuidora, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evaluar el alcance de los daños en la red.

Posteriormente comenzaron las tareas de reparación en el lugar, con el objetivo de poder restablecer el servicio de energía eléctrica lo antes posible para todos los afectados.

Si bien el fuego pudo ser controlado, las autoridades advirtieron que los trabajos en la zona demandarán varias horas, por lo que los usuarios afectados experimentaron interrupciones prolongadas.