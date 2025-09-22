En estas últimas semanas, el mercado se ha visto revolucionado por la suba de las tasas de interés en los bancos, lo que puede leerse como una de cal y una de arena. En materia de inversión y plazos fijos, es una buena oportunidad ya que el beneficio va a ser mayor, pero en el caso de adquirir algún bien inmueble, o mueble como es el caso de los autos, el panorama se complica. Ante ello, la gerente comercial de la marca Fiat en San Juan, Yanela de los Ríos, dialogó con Canal 13 San Juan, donde explicó cuál es la situación.

De los Ríos mencionó que “este mes bajaron las ventas. En agosto veníamos muy bien con respecto a las ofertas y con las tasas bajas. A mediados de agosto hubo un cambio en el porcentaje de las tasas de interés y eso nos afectó al cierre de varias ventas”. Agregó que se está haciendo un esfuerzo desde las diversas concesionarias de las marcas de automóviles en la provincia para mantener sus propios créditos y ofrecer así mayor facilidad de pago.

“En los créditos bancarios, las tasas se han disparado en un 70% a un 80%. Un préstamo bancario a nivel nacional con el que trabajamos es el del Banco Nación, que sufrió un incremento del 50%. Nos han quedado pocas opciones al 0% que lo está sosteniendo cada marca”, explicó.

En balances, De los Ríos aclaró que este año comenzó muy bien la venta de 0km, se cumplieron con los objetivos de la primera etapa, pero, “desde el mes de julio se ha frenado un poco la venta, entonces estamos a la espera de ver si podemos llegar a cumplir los objetivos propuestos para esta segunda mitad de año”.

Cuánto cuesta un 0km

La gerente comercial aseguró que, aquellos que quieran invertir en un vehículo como método de valorizar su capital, se debe requerir de al menos $28 millones para comprar un auto 0km. “Lo que peligra es la financiación, entonces queremos mantener una línea de créditos accesibles para los clientes”, concluyó.