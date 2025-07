Pedro Andrada es un puestero de Vallecito, específicamente de la zona de Quebrada de las Flores, quien tiene una gran preocupación porque no puede terminar de criar a los animales, producto de que son acechados por pumas.

En lo que va de su larga estadía en esa vivienda, estos felinos de gran tamaño ya han matado más de 170 cabras y más de 15 potrillos. "En la temporada anterior no pude criar ni un solo potrillo, ya que nacen y los pumas los agarran".

Mencionó que muchas veces estos felinos son ahuyentados por los perros que custodian el lugar, pero siempre acechan a más de una cabrita. "Son animales muy salvajes".

Siniestros viales con animales

Andrada dijo que "es un problema serio porque las personas vienen a comer asados o los mismos chicos que practican motocross, cortan los alambres. Los animales se escapan, salen a las rutas y en esos tramos hay mucho tránsito, entonces me matan a los animales, pero también pueden ocasionar algunos accidentes".

Por último, acusó a algunos pilotos de motocross por pasar sin permiso en la propiedad privada. "Me han llegado a amenazar. Yo he puesto las denuncias correspondiente pero todavía no pasa nada".