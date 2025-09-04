Preocupación en San Juan por el aumento de enfermedades de transmisión sexual

El aumento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) encendió una luz de alarma en San Juan. La Dra. Sandra Ferrari, jefa de infectología del Hospital Rawson, explicó que la situación es preocupante, sobre todo en lo que respecta a la sífilis, una infección que, pese a tener cura, muestra un repunte inusitado en distintos grupos etarios.

“Las enfermedades de transmisión sexual están en pleno auge. Tal vez porque en una época la gente tenía mucho miedo al VIH y se cuidaba más", dijo. "Ahora, como con tratamiento los pacientes andan muy bien, se ha perdido ese temor y, con él, algunas barreras de prevención”, señaló Ferrari en diálogo con Buen Día Día, en Canal 13.

La médica subrayó que el incremento de sífilis se da en todas las edades: “Eso nos alerta, porque no se trata solo de jóvenes. También vemos embarazadas, y en esos casos existe el riesgo de transmisión al recién nacido, lo que genera un círculo difícil de frenar”.

Ferrari recordó que la sífilis es una enfermedad bacteriana que tiene cura con tratamiento, aunque advirtió: “No existe vacuna, no se generan defensas. Por eso insistimos en que los pacientes se testeen”. En el Hospital Rawson funciona un consultorio de testeo donde, además de VIH y sífilis, se diagnostican otras infecciones como hepatitis B y C.

La especialista también se refirió a nuevas estrategias de prevención que ya se aplican en otros países y que comienzan a debatirse en Argentina: “Existen tratamientos cortos de antibióticos después de una relación sexual de riesgo. Pero es fundamental que se indiquen bajo supervisión médica, porque la automedicación puede traer problemas serios”.

Respecto a la entrega de preservativos, Ferrari aclaró que el programa continúa vigente: “Cuando Nación no envía, la Provincia compra. Los preservativos se distribuyen en hospitales públicos, ONGs e incluso en facultades. Siempre se busca garantizar el acceso”.

Finalmente, la médica hizo hincapié en la necesidad de perder el miedo a los controles: “La sífilis se cura, el VIH se trata y el paciente puede llevar una vida normal, la hepatitis C también se cura, y la hepatitis B tiene tratamiento. Es clave hacerse las detecciones a tiempo, no solo para cuidarse uno mismo sino también para proteger a los demás”.