El corte de GNC que afectó a toda la provincia de San Juan generó un fuerte malestar en el departamento de Caucete, especialmente entre los remiseros, quienes manifestaron su preocupación por no poder trabajar. La medida, que se extendió por 24 horas más, dejó a muchas estaciones de servicio vacías y a los conductores sin respuestas.

Durante la jornada del jueves, el periodista Ariel Rodríguez visitó la estación de servicio ubicada en Diagonal Sarmiento, donde no había expendio de gas. A pesar de ello, varios remiseros se encontraban en el lugar esperando alguna novedad sobre la reactivación del servicio.

“Mis compañeros y yo nos sentimos afectados directamente y vinimos buscando una solución, pero parece que no hay una respuesta por el momento”, expresó uno de los conductores.

La situación se tornó crítica para quienes dependen del GNC para trabajar. “No sabemos qué hacer, porque no tenemos respuestas y no sabemos cómo seguirá la situación”, agregó otro remisero, visiblemente preocupado.

La incertidumbre sobre la duración del corte y la falta de información oficial aumentaron el malestar en el sector. Por ahora, las estaciones seguirán sin vender GNC hasta nuevo aviso.