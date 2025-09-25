Presentarán el nuevo Peugeot 3008 en San Juan
La concesionaria Lorenzo Peugeot realizará este jueves el lanzamiento del renovado SUV 3008, un modelo con diseño premium, motor 1.6, caja automática y opciones de financiación. El evento se desarrollará de 17:00 a 21:00 horas y estará abierto a todo el público.
El nuevo Peugeot 3008 se estrenará durante este jueves en San Juan con una jornada especial organizada en la concesionaria Lorenzo Peugeot. El vehículo será presentado como “totalmente diferente” y “premium” respecto a las versiones anteriores, según explicó Juan Pablo, representante de la firma, al móvil de Canal 13 San Juan.
El modelo cuenta con motor 1.6, caja automática, 9 asistencias de conducción, consumo estimado de 8 a 8,5 litros cada 100 km y detalles de confort destacados, como la función de masajes en los asientos.
“Es un auto pensado para viajes cómodos, con gran espacio interior y tecnología de última generación”, resaltaron desde la concesionaria.
Durante la exhibición a este medio que pudo conocer de cerca la nave, recorrió su interior y probó las funcionalidades. También informaron que quienes deseen adquirir el vehículo podrán financiar hasta el 60% del valor y retirarlo en un plazo aproximado de una semana.
La presentación se llevará adelante este jueves de 17 a 21 horas en la sede de Lorenzo Peugeot, sobre Ignacio de la Roza, antes de circunvalación.