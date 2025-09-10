Presentaron el Plan Provincial para el Abordaje de Consumos Problemáticos

El Gobierno de San Juan puso en marcha el Plan Estratégico Provincial 2025-2027 de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, una iniciativa con la que busca combatir esta problem��tica con un enfoque en la prevención, asistencia y contención social. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la presentación de este plan que se financiará con presupuesto provincial y el apoyo de Sedronar.

La directora de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos, Daniela Merlo, explicó los pilares del programa. Basado en estadísticas actualizadas hasta julio de 2025, el plan contempla un abordaje interministerial con la participación de áreas clave como salud, educación, deporte y seguridad. "Este plan nos permite mirar la realidad con datos concretos y dar respuestas integrales, porque detrás de cada número hay una persona y una familia que necesitan acompañamiento", afirmó Merlo.

Un Enfoque Multidisciplinario y Territorial

El plan se estructura en varias etapas, comenzando con un diagnóstico provincial a cargo del Observatorio de Drogas. Incluye programas preventivos en escuelas, clubes e instituciones comunitarias, y la creación de centros de día en departamentos estratégicos.

Uno de los anuncios más importantes lo hizo el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, quien confirmó la apertura inminente de un nuevo dispositivo de atención. "En siete o 10 días vamos a inaugurar un centro de día en Rivadavia, en una zona con mucho conflicto, que se sumará a la red de lugares que estamos fortaleciendo en San Juan", adelantó.

Además, Merlo destacó que se está trabajando para articular con el Ministerio de Minería y extender los servicios a los cuatro departamentos mineros: Calingasta, Jáchal, Iglesia y Sarmiento.

Un Centro de Referencia Único en Latinoamérica

El proyecto más ambicioso es la construcción de un Centro Integral de Día que, según Merlo, será un modelo en Latinoamérica. Este espacio no solo atenderá consumos problemáticos, sino que también abordará la salud mental, un área considerada una "falencia" actual en la provincia. El gobernador Orrego también confirmó que uno de los dos predios de Casa Activa, gestionados por el Gobierno nacional, se destinará a acompañar a personas que enfrentan estas adicciones.

El gobernador remarcó que este plan es un compromiso firme del Estado. "Queremos que cada persona que atraviese una situación de consumo problemático sepa que no está sola y que el Estado va a estar presente con recursos, profesionales y espacios de contención", concluyó Orrego, subrayando el objetivo de fortalecer el tejido social a través de políticas públicas integrales.