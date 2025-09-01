La posibilidad de acceder a la jubilación antes de cumplir la edad establecida por ley es una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores. Se trata de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen excepcional que todavía está vigente, aunque con plazos y requisitos muy estrictos.

El abogado especialista en derecho previsional, Juan Pablo Mattar, explicó en Canal 13 en detalle quiénes pueden acceder, hasta cuándo se encuentra en vigor y qué beneficios otorga.

“En términos simples, significa jubilarse hasta cinco años antes de la edad jubilatoria. Para las mujeres, la edad mínima es de 55 años y para los hombres, de 60. Es decir, mujeres de 55 a 59 años y hombres de 60 a 64 pueden acceder, siempre que cumplan con otros requisitos muy puntuales”, señaló Mattar.

El beneficio fue creado por Decreto de Necesidad y Urgencia en 2021 y luego prorrogado en 2023. Hoy, su vigencia se extiende hasta el 29 de septiembre de 2025, salvo que el Gobierno decida volver a prorrogarlo.

Requisitos

Mattar detalló que no todos los trabajadores están en condiciones de jubilarse anticipadamente:

30 años de aportes reales. “ Ese es un requisito excluyente. Si no se tienen 30 años, no se puede acceder” , recalcó.

, recalcó. Edad cercana a la jubilación. Mujeres de 55 a 59 años y 11 meses; hombres de 60 a 64 años y 11 meses.

Situación de desempleo. “El interesado no debe registrar aportes posteriores al 30 de junio de 2023. Ni en relación de dependencia, ni como autónomo, ni como monotributista”, explicó.

“Esto está pensado para gente que trabajó toda su vida, pero que quedó afuera del mercado laboral en una edad donde es muy difícil conseguir empleo. Por eso el Estado les permite acceder antes a la jubilación, como una salida excepcional”, señaló el abogado.

El beneficio no equivale al 100% de la jubilación. “La persona recibe el 80% de lo que le correspondería, calculado sobre el promedio de los últimos 120 meses de aportes. Una vez que cumple la edad jubilatoria, automáticamente pasa a cobrar el 100% de su haber”, explicó Mattar.

Además, aclaró que se trata de una verdadera jubilación: “Genera derecho a pensión, a diferencia de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que no es transferible. La Prestación Anticipada sí se convierte en pensión si la persona fallece”.

No todos los jubilados potenciales pueden acceder. “Si alguien ya tiene otro beneficio previsional, como una pensión, no puede obtener esta prestación. Tampoco quienes hayan hecho aportes después de junio de 2023, aunque sean mínimos. Eso los deja automáticamente afuera”, explicó.

Respecto a las moratorias, Mattar aclaró: “Si se trata de años reconocidos antes del 30 de junio de 2023, cuentan como aportes. Pero si la moratoria es posterior a esa fecha, no se tiene en cuenta para este régimen”.

Diferencia con PUAM

Muchos confunden la prestación anticipada con la PUAM. El especialista remarcó la diferencia:

La PUAM es para hombres y mujeres a partir de los 65 años.

Se cobra el 80% de la jubilación mínima, no del haber que le correspondería a cada persona.

no del haber que le correspondería a cada persona. Es personalísima, no se transmite como pensión.

“En cambio, la prestación anticipada es un derecho más completo. Es jubilarse antes, con tu haber calculado según tus aportes, y con derecho a pensión”, destacó Mattar.

El abogado subrayó que se trata de un beneficio con fecha límite: “El 29 de septiembre de 2025 vence el decreto. Yo creo que no se va a volver a prorrogar, por cómo está la situación del país. Quienes no lleguen a solicitarlo antes de esa fecha tendrán que esperar a cumplir la edad jubilatoria”.

En ese sentido, advirtió que podría ser la última oportunidad para quienes cumplen los requisitos: “Es fundamental que los interesados consulten cuanto antes a un especialista en derecho previsional, porque los requisitos son muy específicos y los plazos corren”.

Reforma previsional

Finalmente, Mattar anticipó que una eventual reforma previsional podría modificar las reglas de juego: “Se habla de aumentar la edad jubilatoria, eliminar las moratorias y pasar a un sistema proporcional a los años aportados. No hay proyectos oficiales todavía, pero todo apunta a que vendrán cambios. Lo que hoy es posible, mañana puede no estarlo”.

Y cerró indicando: “Mi consejo es que la gente consulte, se asesore y no deje pasar el tiempo. La Prestación Anticipada no es para todo el mundo, pero puede ser una salida muy valiosa para quienes cumplan con los requisitos”.