Alfredo Amín, presidente de la Cámara de Servicios Mineros Calingasta, dialogó con Compacto Trece sobre las expectativas y los desafíos logísticos que enfrenta el departamento ante la reactivación del proyecto Casposo. Destacó la importancia de la infraestructura vial para la comunidad y los proyectos. En ese sentido, el prestador minero pidió por la construcción de un nuevo puente que facilite la movilización de la producción de Hualilán a Casposo, en donde se hará el procesamiento del mineral. Amín aseguró que la obra puede ser financiada por el fideicomiso minero.

El diálogo se centró en el movimiento de mineral. El presidente de la Cámara de Servicios Mineros Calingasta confirmó que fueron informados de que el mineral de la planta de Hualilán en Ullum viajará a procesarse a la planta de Casposo durante cinco años, lo que implica un incremento del tránsito de camiones. El prestador minero contó que conocen los detalles de cómo será el tránsito diario de estos convoyes de camiones.

Aunque algunos vecinos han manifestado preocupación por el transporte, Amín se mostró tranquilo: "Nosotros vemos esto bien ordenado, por la cantidad de equipos que se dicen que van a transitar, no habría problemática".

No obstante, la visión a futuro impulsa una propuesta de infraestructura mayor. El empresario considera que es momento de "comenzar a pensar en un puente alternativo, tipo Pioneros," que une Tamberias con las comunidades de Colón e Hilario. Esta obra, según Amín, podría financiarse a través del fideicomiso minero: "Será muy utilizado por todos los calingastinos, además de beneficiar a todas las empresas mineras".

De no concretarse la construcción del puente, Servicios Mineros Calingasta no ve inconvenientes en el uso de la Ruta 12, ya que por ella transitan permanentemente equipos de otras empresas mineras y prestadoras con cargas de peso similar a las que llevarán los camiones de Hualilán. "Por la cantidad de camiones que ha informado la empresa que pasará con material de Hualilán no le vemos problemática", afirmó, reconociendo que, si bien existen algunas críticas, considera que son "solucionables".

Por otro lado, Amín expresó que el arreglo de la Ruta 12 será un factor clave que "facilitará el trabajo a los calingastinos", además de traer grandes beneficios a la operación de los proyectos mineros. Con las recientes aprobaciones legislativas, como el RIGI, la expectativa en el departamento es alta: "Los éxitos de las mineras significan desarrollo para los calingastinos", sentenció.

Urgente capacitación

Finalmente, Amín reiteró un pedido que ha sostenido en entrevistas anteriores: la necesidad urgente de capacitación para la población de Calingasta, de cara a la reactivación de Casposo y el desarrollo de otros proyectos. "Es momento de hacer un llamado público de capacitación urgente", sostuvo, buscando asegurar que los beneficios laborales de la minería se traduzcan en oportunidades concretas para los habitantes del departamento.