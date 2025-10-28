La educación pública sanjuanina sumó un nuevo motivo de orgullo. La Escuela Hipólito Vieytes, de carácter rural y ubicada en la localidad caucetera de Los Médanos, se consagró campeona en las Olimpiadas Nacionales de Robótica, marcando un hito sin precedentes: es la primera institución estatal, rural y del interior del país en alcanzar este galardón.

El equipo vencedor estuvo integrado por los estudiantes Jeremías Falcone, Gabriel Ochoa y Brisa Morán, bajo la guía de la docente Érica Ozán y la directora Nélida Díaz, quien expresó con emoción: “Este logro resalta el trabajo de las escuelas rurales”.

“Me dijeron que íbamos a competir, pero nunca me dijeron que íbamos a ir a Buenos Aires”, dijo entre risas Jeremías.

“Primera vez que viajé en avión y primera vez que fui a Buenos Aires. En mi casa me felicitaron”, concluyó.

El certamen, organizado por la Universidad Interamericana, propuso como desafío inicial el diseño de un parque tecnológico para la escuela, con enfoque en la inteligencia artificial y una fuerte conexión con el entorno natural del establecimiento, rodeado de viñedos.

Según explicó la docente Ozán, la maqueta presentada por los alumnos incorporó innovaciones tecnológicas como un cesto de basura automático, luces que se encienden al anochecer y sensores para detectar temblores y delimitar zonas sísmicas seguras, un detalle inspirado en la realidad geográfica sanjuanina.

El proyecto de la escuela Vieytes fue seleccionado entre una cantidad extraordinaria de propuestas a nivel nacional y logró acceder a la instancia presencial en Buenos Aires, donde solo participaron cinco equipos finalistas. Allí, los alumnos —únicos representantes de una escuela pública frente a instituciones privadas— debieron superar dos pruebas: una preparada y otra sorpresa.

Para la instancia final, el grupo presentó una hamaca adaptada para personas en silla de ruedas, buscando promover la inclusión dentro del parque tecnológico.