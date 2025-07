En la vida hay encuentros que cambian el rumbo de las cosas de forma inesperada. Eso les pasó a Itatí Oviedo y Eugenia Martín, dos mujeres que se conocieron de niñas, pero que recién muchos años después se volvieron verdaderas amigas. El destino las unió en un momento muy delicado: ambas dieron a luz en el Sanatorio Argentino y, por distintos problemas de salud, sus bebés fueron derivados a Neonatología. Lo que comenzó como una contención mutua en medio del miedo, con el tiempo se transformó en una amistad sincera y profunda, que alcanzó también a sus hijos, Nereo y Félix.

Todo empezó en un día cargado de emociones. “Ese día estaba muy nerviosa, fui a un control y me avisaron que debían hacerme una cesárea”, recuerda Eugenia. Aunque la intervención médica fue exitosa, algo no andaba bien. A pocos días del nacimiento de Félix, los médicos detectaron algo en su corazón. “Fue a los 3 días de su nacimiento en un control con la cardióloga”, relató.

A pocas habitaciones de distancia, con apenas días de diferencia, Itatí también dio a luz a su hijo Nereo Francisco. “Cuando llegamos a la habitación, se lo dieron a mi pareja, pero él se dio cuenta de que Nereo se estaba poniendo azul. Ahí nos dijeron que no podía respirar bien y se lo llevaron a Neonatología”, recordó.

Fue entonces, en medio de la preocupación compartida, que los caminos de ambas volvieron a cruzarse. “A Ita la conocía de cuando éramos chicas por la colonia. El día que nos cruzamos en el pasillo de neo después de muchos años, nos abrazamos apenas nos vimos”, dijo Eugenia. La escena fue tan espontánea como reconfortante. “Nos conocíamos de vista por las colonias de Luz y Fuerza y por las redes”, agregó Itatí.

Esa primera charla fue un bálsamo en medio de la incertidumbre. “Sabía que las dos estábamos pasando por una situación similar y complicada con nuestros bebés”, dijo Eugenia. Y para Itatí, acercarse a ella fue natural: “Me generó mucho cariño verla con su bebé, siempre le preguntaba por la salud de Feli”. Ese primer contacto creció gracias a una amiga en común, Sofía, quien les facilitó los números de teléfono para seguir conectadas. “Le pasó mi número una amiga y cuando estaba con mi hijo internado en el Hospital Garrahan, ella me habló y siempre me preguntó por Félix”, recuerda Eugenia.

Este vínculo entre las madres dio paso a un nuevo capítulo cuando sus hijos, ya habiendo superado sus problemas de salud, se conocieron por primera vez. “Fue en el cumpleaños del primer año del hijo de Sofía, nuestra amiga en común”, recordó Eugenia. En esa reunión, Nereo y Félix no necesitaron tiempo para hacerse amigos, la conexión fue inmediata. “Desde la primera vez jugaron muy felices, ahora se quieren muchísimo. Se llevaron bien siempre, incluso fueron compañeros en la escuela y hoy en día ellos dicen que son primos del corazón”, dijeron sus madres.

Sin embargo, son los propios niños quienes mejor explican lo que sienten. “Con Félix somos inseparables, él es mi mejor amigo. En realidad somos primos nosotros, somos primos del corazón. Su mamá es mi tía y él a mi mamá le dice ‘tía Tati’. Yo lo quiero mucho”, dice Nereo mientras se balancea en un columpio del Parque de Mayo. A su lado, Félix lo confirma con ternura: “Nereo es mi primo, la mamá de él es mi tía. A mí lo que más me gusta es cuando jugamos con él al Among Us o al Minecraft.”

Hoy, el lazo entre estas dos familias es tan fuerte como verdadero. Itatí y Eugenia se acompañan, se escuchan y se brindan un apoyo cotidiano que nació del dolor y floreció en afecto. “Hoy hablamos todo el tiempo, nos acompañamos y nuestros hijos tienen un vínculo hermoso”, expresó Itatí. Lo que alguna vez fue miedo e incertidumbre en los pasillos del Sanatorio Argentino, hoy es una red de amor que une a estas personas como si fueran una sola familia.