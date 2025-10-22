Producción recorrerá San Juan para ofrecer líneas financieras a pymes y emprendedores

El Ministerio de Producción de San Juan inició una recorrida por la provincia destinada a acercar herramientas financieras a emprendedores, pymes y al sector productivo en general. La primera parada de esta iniciativa se realizó en Santa Lucía, con la participación de las máximas autoridades de las agencias financieras provinciales. En este marco, Canal 13 charló con quienes están a cargo de dar a conocer las líneas financieras.

“Estamos siguiendo la premisa de nuestro gobernador Marcelo Orrego de acercarnos a las comunidades. Agradezco al intendente Juan José Orrego por abrirnos las puertas”, señaló José Carpino, director de Pymes y Emprendedores. Carpino destacó que el encuentro permitió resolver dudas sobre el catálogo de asistencia financiera elaborado por la Dirección de Pymes y Emprendedores, que es interactivo y accesible para todos los interesados.

Según Carpino, las consultas más frecuentes de los emprendedores giraron en torno a tasas de interés y montos disponibles. “Las tasas son bastante competitivas comparadas con las del mercado financiero. Además, las autoridades de las agencias pudieron orientar sobre qué línea de financiamiento se adapta mejor a cada proyecto”, explicó.

Por su parte, Martín Eduardo Palisa, de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, destacó las herramientas dirigidas al sector turístico. “Ofrecemos asistencias técnicas mediante aportes no reembolsables y lanzamos recientemente una línea de financiamiento específica para prestadores de servicios turísticos: hasta 10 millones de pesos; gastronómicos, hasta 20 millones; y hotelería o hospedaje, hasta 30 millones”, precisó Palisa. Además, aclaró que los proyectos pueden estar en etapas iniciales: “Existe la posibilidad de tener solo una idea, buscar asesoramiento profesional y ejecutar un proyecto que sea más claro. Los honorarios se pueden cubrir con los aportes no reembolsables que ofrecemos”.

Por su parte, Manuel Rodríguez, de la Agencia de Calidad San Juan, explicó que la institución ofrece tres líneas de crédito para emprendedores: hasta 2 millones de pesos en 12 meses, hasta 3 millones en 18 meses y hasta 6 millones para bienes de capital en 36 meses. “Las consultas habituales se centran en tasas, plazos, garantías y requisitos, que en general son bastante accesibles”, detalló Rodríguez. Entre los documentos requeridos figuran DNI, descripción del proyecto, comprobante de domicilio, presupuesto del proveedor, CBU y un cheque como garantía.

Cabe mencionar que este cara a cara permite evacuar dudas y orientar a los emprendedores sobre la línea que mejor se adapta a su proyecto. El recorrido provincial continuará en Jáchal, donde se ofrecerán las mismas oportunidades de asesoramiento y financiamiento.

Para más información, los interesados pueden acercarse al Centro Cívico, Cuarto Piso, Núcleo Cinco, o a la Fiduciaria en calle 25 de Mayo.