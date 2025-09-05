Productores Sanjuaninos exhibieron sus delicias en el Foro Nacional de Turismo

El móvil de Canal 13 se trasladó a la Plaza del Bicentenario, donde productores locales fueron invitados a exponer sus productos en el marco del Foro Nacional de Turismo. El evento se convirtió en una vitrina para la riqueza gastronómica de la provincia.

Entre los stands, se destacaron una variedad de productos artesanales. Un productor de los departamentos de Sarmiento y 25 de Mayo presentó miel pura y cremosa, ideal para endulzar o acompañar con pan y manteca. También exhibió otros derivados de la apicultura, como el polen, la tintura de propóleo y la cera virgen de abeja.

La oferta dulce incluyó el clásico dulce de membrillo en pan y mermelada, así como mermeladas de alcayota, frutilla, durazno y tomate. Los precios de estos productos de feria oscilaban entre los $3.500 y los $4.500.

Para quienes buscan opciones más saludables, hubo una pastelería que ofrecía productos elaborados con harinas integrales y edulcorantes. Entre sus propuestas, se encontraron galletas a $2.000 y alfajores a $1.000, todos hechos con harina integral y avena.

La variedad se extendió a los productos salados. Se ofrecieron frutos secos y aceite de oliva, con precios que variaban desde los $2.000 hasta los $20.000. También se vendían pistachos y aceitunas en conserva, tanto negras como verdes, además de pasta de aceituna.

Finalmente, un stand de alfajores sanjuaninos acaparó la atención con sus sabores innovadores. Además de los tradicionales, se presentaron versiones gourmet como los de naranja con chocolate y vino Malbec con chocolate, con la ambición de expandir su mercado a nivel mundial.