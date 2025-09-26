La crisis hídrica que atraviesa San Juan obliga a los productores a adaptar sus métodos de riego para sostener la actividad agrícola. En Caucete, muchos agricultores ya han implementado sistemas de riego por goteo o la permeabilización de acequias con el fin de aprovechar al máximo cada recurso disponible.

“Viendo la situación, la crisis que tenemos es que los productores nos hemos ajustado. El que no ha puesto riego por goteo ha impermeabilizado sus acequias”, explicó Andrés Roca, integrante de la junta de riego del departamento.

El productor señaló que, si bien estas tecnologías son clave para la eficiencia hídrica, también representan una inversión difícil de afrontar:

“Lamentablemente, son técnicas muy costosas y estaría bueno, como sucede en otros países, que se otorguen créditos blandos a largo plazo para poder invertir en técnicas de riego”.

Perspectivas para la temporada

En cuanto al pronóstico hídrico para los próximos meses, Roca destacó que, pese a que este año se registró menos nieve en la cordillera, los diques han acumulado un buen nivel de agua gracias a la gestión de la temporada pasada.

“La idea es volver a pelear por tener 800 hectómetros como el año pasado. Si tenemos un 30% menos de nieve, pero hemos acumulado por el ahorro en el dique, entonces creo que podríamos lograr un equilibrio”, señaló.

De todos modos, advirtió que aún no hay información oficial: “Todavía no hablamos con las autoridades porque no están los datos definitivos”.