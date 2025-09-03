Profesionales del derecho fueron distinguidos por su trayectoria en San Juan

El Foro de Abogados de San Juan realizó una ceremonia de reconocimiento a colegas que cumplieron 25 y 50 años de ejercicio profesional. El acto estuvo encabezado por el presidente del Foro, Franco Montes, quien destacó la importancia de valorar la trayectoria en la profesión.

“Es muy lindo poder rendir homenaje a una trayectoria profesional de 25, de 50 años al servicio de la justicia y de la comunidad. De parte del Foro de Abogados es simplemente una pequeña caricia, un reconocimiento a los colegas por todo lo que han dado en su vida profesional”, expresó Montes en diálogo con Canal 13.

El titular de la institución también subrayó el contexto de transformaciones que atraviesa la Justicia en la provincia: “No es casual la fecha, porque el servicio de administración de justicia en San Juan ha llevado adelante profundos cambios, que en general redundan en beneficio de la comunidad, principalmente en materia de seguridad”.

Montes resaltó además el papel de las familias en la carrera de los abogados: “Nuestra profesión tiene consigo una carga laboral muy grande y, sin lugar a dudas, sin el pilar de la familia sería muy difícil sostenerla. Ellos son un apoyo fundamental en la vida de cada colega”.

Sobre los desafíos actuales de la profesión, señaló que el más importante es la adaptación a los cambios tecnológicos: “Hoy vivimos un cambio de paradigma en lo que se refiere a la presencialidad. La virtualidad y los sistemas informáticos son un desafío constante. Nuestra profesión siempre exigió dedicación y actualización permanente, pero hoy esto es aún más necesario”.

Consultado sobre la designación del futuro fiscal general de la Corte de Justicia, recordó que el proceso está en curso: “Eso es resorte exclusivo del Consejo de la Magistratura, donde hay dos representantes de los abogados que van a llevar adelante la tarea. Luego será el Poder Legislativo el que defina quién ocupará ese cargo, pero todo se está desarrollando dentro de los plazos normales”, explicó.

Con un balance positivo, Montes destacó el valor de estos encuentros: “Siempre es muy grato reunirme con los colegas y compartir este reconocimiento. Nuestra profesión es muy rica y ha estado al servicio de la comunidad desde distintos roles e instituciones”.