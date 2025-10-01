El clima en San Juan se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió que las primeras horas del día estarán acompañadas de probabilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos de la provincia, en un contexto de cielo mayormente cubierto.

Durante la mañana del miércoles, el fenómeno más destacado será la presencia de tormentas aisladas, que podrían presentarse de manera intermitente y afectar a varias localidades.

Sin embargo, el panorama cambiará con el avance de la jornada. Hacia la tarde se espera la llegada del viento norte, que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, generando un notorio cambio en las condiciones climáticas.

En cuanto a las temperaturas, la mínima se ubicará en los 13 grados y la máxima rondará los 26 grados, de acuerdo con la proyección del SMN.

De esta manera, San Juan vivirá un día con contrastes: lluvias en las primeras horas y viento intenso durante la tarde, un escenario que obligará a los sanjuaninos a estar atentos a la evolución del clima.