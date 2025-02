En las últimas horas circuló en Whatsapp una información bajo un sello de “La Dirección General de Protección Civil”, donde se advierte a los ciudadanos sobre los supuestos efectos del calor medido en grados Celsius.

Entre los datos enumera por ejemplo: “Los vehículos deben ser evacuados de:1- Sustancias gaseosas.2- Encendedores.3- Bebidas gaseosas.4- Perfumes y baterías de dispositivos en general.5- Las ventanas del automóvil deben permanecer abiertas (para respirar).6- No llenar completamente el tanque de combustible del automóvil.7- Llenar el tanque de combustible del automóvil por la tarde.8- No viajar en automóvil por la mañana.9- No inflar demasiado los neumáticos del automóvil, especialmente al viajar”.

Consultado por el tema el Director Provincial de Protección Civil, Carlos Heredia, fue enfático al asegurar que su área emitió ayer un comunicado oficial sobre la ola de calor y las precauciones que hay que tener en cuenta. Tildó de totalmente falsa la información difundida a la que se hace referencia.

Se debe tener en cuenta la información emitida por el organismo provincial que trabaja con el SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de la Nacion. “Esta falsa información que circula en las redes carece de validez técnido-científica y enumera situaciones o posibles situaciones que son improbables, poco razonables y gozan de irresponsabilidad importante a la hora de transmitir información”, dijo Carlos Heredia a Diario 13.

LOS VERDADEROS PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA PREVENIR LA OLA DE CALOR

La Dirección de Protección Civil advierte que, desde el jueves 6 y hasta el lunes 10 de febrero de 2025, se esperan altas temperaturas, en toda la provincia de San Juan.

Se pronostica Alerta Naranja para el sector Norte y Alerta Amarillo para el resto de la provincia.

Durante este período se esperan temperaturas máximas que rondarán entre los 33° y 40°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 18 y 25°C; según lo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

Ante esta ola de calor y para tu seguridad, compartimos algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta:

- Seguir atento a los comunicados oficiales.

- Beber más líquidos sin esperar o tener sed, sobre todo agua y jugos de fruta ligeramente fríos.

- No tomar bebidas calientes ni abusar de las bebidas alcohólicas.

- Permanecer en un lugar fresco, en espacios ventilados o acondicionados. Durante el día, bajar las persianas y cerrar las ventanas. Abrir por la noche para ventilar.

-Evitar salir durante las horas centrales del día, entre las 12 y las 18.

- Comer verduras y frutas. Evitar comidas copiosas.

- Niños y bebés: mantenerlos bien hidratados diariamente. Cuando estacione el coche, no dejarlos en el interior con la ventanilla cerrada.

- Actividad física: reducir la actividad física y nunca realizar grandes esfuerzos. Al momento de descansar, hacerlo a la sombra.

- Ropa y accesorios: usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombreros, lentes de sol y cremas protectoras solares.

- Animales: hidratarlos diariamente y mantenerlos a la sombra. Recomendamos, si es posible, dejar al aire libre un recipiente con agua para los animales callejeros.

- Ayudar a las personas que puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores.