La Dirección de Protección Civil de San Juan informó que los trabajos preventivos y de asistencia a las familias afectadas por el temporal que azotó la provincia desde el sábado continúan en marcha. La coordinación se realizó junto a municipios, vialidad provincial y nacional, y otros organismos de respuesta, aseguraron las autoridades.

“Primero trabajamos de manera preventiva a través de la alerta que se emitió el día sábado, haciendo recomendaciones a los organismos de respuesta, como policía, bomberos, Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y personal de los municipios”, detalló Carlos Heredia, director de Protección Civil en diálogo con el móvil de Canal 13.

Según Heredia, las tareas de asistencia comenzaron en la zona de 25 de Mayo con la caída de granizo y continuaron durante toda la madrugada del domingo, intensificándose debido a la persistente lluvia. “Se generó una logística importante por parte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que estuvo a cargo del ministro Carlos Platero. Nosotros, desde la Secretaría de Seguridad, con nuestra gente y las unidades operativas en el terreno, acompañamos el abordaje de todo”, indicó Heredia .

“Lo que daña más es la cantidad de agua que ha caído durante mucho tiempo. Empiezan los anegamientos de las viviendas, después de las calles, lo que provoca un sinfín de inconvenientes”, señaló Heredia.

En cuanto a la vialidad, el director destacó que las rutas y calles provinciales se encuentran transitables, aunque con precaución. “Trabajamos coordinados con Vialidad Provincial y Nacional, que monitorean permanentemente las rutas. Por ejemplo, recomendamos evitar la zona de Pedernal por nieve, lluvia y material de arrastre. El resto de las rutas están transitables, pero con mucha precaución”, explicó.

El operativo de asistencia incluyó colaboración interinstitucional en múltiples departamentos, entre ellos Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, San Martín y Jáchal. Heredia subrayó que los lineamientos provienen directamente del gobernador Marcelo Orrego: “Se bajan directivas claras para el trabajo en conjunto de todo el ejecutivo provincial con apoyo de los municipios”.

Respecto a la continuidad de los trabajos, el funcionario aseguró: “Seguimos atentos a cualquier situación. Ayer se realizó una asistencia primaria en las viviendas y hoy se continúa con el monitoreo y seguimiento del trabajo inicial”.

Para casos de emergencias o consultas, Protección Civil recordó que la población puede comunicarse a través de la línea gratuita 103, destinada a recibir pedidos de asistencia y canalizar requerimientos.