En Iglesia un grupo de proveedores mineros pidió tener una mayor participación de los proveedores locales en los grandes proyectos mineros del departamento y otros puntos de la provincia. La movida fue calificada como un "día histórico" para los organizadores oriundos del departamento, según contó Italo Navarro, uno de los proveedores mineros.

El periodista del departamento, Javier Barrionuevo, entrevistó a Navarro, quien contó que el Movimiento Legítimo Territorial Minero organizó la manifestación, que consistió en un recorrido de camionetas alrededor de la plaza principal de Iglesia. El objetivo principal fue hacer un llamado a las empresas a cargo de los megaproyectos mineros para que cambien sus políticas y aumenten la inserción de proveedores locales, tanto del departamento como de la provincia de San Juan.

Reclamos puntuales

Navarro dejó claro que el movimiento está a favor de la actividad minera y de los avances que ha traído a la región. El reclamo se centra en el incumplimiento de ciertas políticas que deberían garantizar el desarrollo económico del departamento. Específicamente, Navarro mencionó que el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), establece que las contrataciones deben ser locales.

"Los proveedores locales no se deberían opacar por la competencia y este tipo de políticas que quieren implementar todas estas empresas", enfatizó y agregó que buscan que las empresas mineras prioricen la contratación de bienes y servicios dentro de la comunidad local.