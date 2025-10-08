Este martes 7 de octubre fue un día agradable en el Valle de Tulum, hubo un viento fresco y una temperatura primaveral. Mientras miles de personas disfrutaron del calor incipiente, hay un puñado de trabajadores que están a 5.000 metros de altura en los proyectos Filo del Sol y Josemaría de la empresa Vicuña, que se encuentran trabajando con frío y viento en plena cordillera sanjuanina.

La minera organizó una recorrida para que los medios puedan mostrar a la comunidad cómo se trabaja en un lugar tan inhóspito como majestuoso y que guarda en sus entrañas una de las reservas de cobre más grandes del mundo.

Tras casi un día de viaje, chequeos médicos y un tiempo para aclimatarse, el grupo subió hasta el yacimiento Filo del Sol, que está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Marcelo Vázquez explicó a Canal 13 que su rol en el depósito minero de Vicuña es de Supervisor de Perforación en el proyecto Filo del Sol que trabaja a una altura de 5.400 msnm, lo que hace las condiciones de trabajo sean extremas.

El profesional explicó que él y su equipo reciben un programa de perforación que van ejecutando de acuerdo a lo planificado. Sobre las condiciones del lugar, Marcelo explicó que hay un viento helado y fuerte que es casi constante y puede llegar a superar los 100 kilómetros por hora.

Este viento casi permanente llega a levantar la nieve que está depositada en algunas zonas, lo que acentúa más el frío. Es por eso que en invierno se vuelve imposible trabajar porque en este lugar se llegan a registrar 40 grados bajo cero.

Por su parte, Klaus Schroder habló sobre las características técnicas que diferencian a Filo de Josemaría y mostró el lugar en el que se va a instalar la planta de tratamiento de los minerales. El profesional reconoció que sienten “la ansiedad” y expectativas que hay en San Juan sobre el futuro inicio de los trabajos de este proyecto, que demandará una gran cantidad de mano de obra.

Igualmente, el especialista explicó que la minería exige muchos años de investigaciones y estudios antes de pensar en la concreción de un proyecto, de hecho, recordó que las primeras campañas de exploración en esta zona datan del 2002.

Ahora, tras años de estudios y proyecciones, ya se está más cerca de concretar el proyecto. Ya se definió dónde estará la planta de procesos y cómo será todo el circuito productivo, desde las áreas de extracción, el tratamiento y el transporte del material.

Vicuña en imágenes