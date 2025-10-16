En medio de una seguidilla de brutales femicidios ocurridos en distintas provincias de la Argentina, un boliche sanjuanino generó indignación al promocionar su fiesta de Halloween con un video en el que se recrea el secuestro de una mujer. El local Quattro, uno de los más conocidos del ambiente nocturno de la provincia, publicó el spot en sus redes sociales oficiales, lo que desató una fuerte polémica que rápidamente trascendió los límites locales.

En las imágenes puede verse a una joven caminando sola, cuando de repente es interceptada por varios hombres con máscaras. Los agresores la obligan a subir a una camioneta, le colocan una bolsa en la cabeza y la trasladan hasta un lugar oscuro. Allí, mientras la víctima, visiblemente atemorizada, revela la dirección del evento, uno de los secuestradores la apunta con un arma. El video termina de forma abrupta, justo cuando parece que el atacante va a disparar.

El contenido fue difundido para promocionar la fiesta de Halloween prevista para el viernes 24 de octubre. Aunque inicialmente algunos usuarios no reaccionaron con indignación, el repudio comenzó a crecer al ser compartido por medios locales y nacionales, como Tiempo de San Juan y Clarín, que señalaron la falta de sensibilidad del material frente al contexto actual.

En las últimas semanas, se registraron al menos nueve femicidios en distintas provincias del país, lo que generó conmoción social y reabrió el debate sobre la violencia de género. En ese marco, el uso de una escena de secuestro y sometimiento de una mujer como parte de una campaña publicitaria fue considerado de mal gusto y una forma de banalizar el tema.

Disculpas públicas

Ante el escándalo, desde la organización del evento emitieron un comunicado en el que pidieron disculpas por el contenido del video. “Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes. Nuestro objetivo solamente fue mostrar disfraces y terror en base a la temática del evento Halloween. Reconocemos que el material compartido puede interpretarse como una apología de la violencia de género”, señalaron desde Quattro.

Además, aseguraron ser conscientes “de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad” y lamentaron “haber generado una confusión en la comunidad”.

Pese al pedido de disculpas, el spot continúa visible en las redes del boliche.

El video