El gobernador Marcelo Orrego presentó este jueves en Casa de Gobierno el Plan Provincial de Salud Mental de San Juan, acompañado por ministros, funcionarios y legisladores. El móvil de Canal 13 San Juan estuvo presente en el acto, donde se detallaron los ejes de la nueva estrategia que se enmarca en la Ley Nacional 26.657 y en el Plan Nacional de Salud Mental 2023–2027.

Durante su discurso, Orrego puso el acento en la situación de los jóvenes: “San Juan tiene una alta cantidad de suicidios adolescentes desde hace un tiempo. Creo que la mente es algo especial y es importante darnos cuenta de lo trascendente que es tratarla”, señaló.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, subrayó la amplitud del proyecto: “Si nosotros vemos la salud mental como un problema que solo abarca la salud ya nos estamos equivocando. Por eso este plan involucra a los tres poderes del Estado y a todos los ministerios”, afirmó.

Por su parte, la directora de Salud Mental, Noelia Villena, remarcó el carácter participativo del proceso: “Quiero agradecer al señor gobernador por haber dado un paso clave en la salud de la provincia. Este plan no se construyó detrás de un escritorio, lo hicimos a lo largo de un año. El plan consiste en tres importantes etapas”.

En la misma línea, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, vinculó la problemática a lo que ocurre en la sociedad: “Cuando tenemos situaciones de violencia, para eso están nuestros gabinetes capacitados para dar soluciones. Lo que pasa en la sociedad impacta directamente en las escuelas”.

El plan provincial se propuso como una estrategia integral para transformar el modelo de atención hacia un enfoque comunitario, territorial e inclusivo. Incluyó programas de asistencia, prevención, capacitación, investigación y comunicación, con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que valore la salud mental como un derecho humano fundamental.