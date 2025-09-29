La designación del nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia de San Juan entró en su etapa más crucial tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani. Entre este lunes 29 y martes 30 de septiembre, el Consejo de la Magistratura se reunirá para definir la terna que será elevada a la Cámara de Diputados, órgano que tendrá la potestad final de elegir al próximo titular de uno de los cargos judiciales más relevantes de la provincia.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, se refirió a las características que deberá reunir el nuevo funcionario. “El fiscal general tiene una competencia mucho más amplia. No solamente debe tener conocimiento jurídico, sino también esa capacidad de liderazgo para manejar equipos, tomar decisiones correctas y trabajar de manera coordinada con los otros poderes del Estado”, afirmó.

Palma sostuvo que la selección que hará el Consejo será clave: “En esta instancia deben quedar tres personas que van a la Legislatura. Ahí los diputados son quienes votan y deciden quién ocupará el cargo”.

Consultada sobre si el nuevo fiscal debería continuar con la línea de Quattropani, la ministra respondió: “No me fijo en lo que se venía haciendo. Quattropani hizo una buena gestión, pero creo que cada persona debe tener su impronta. Lo importante es que estén capacitadas para llevar adelante una función tan importante”.

Por último, remarcó que la elección debe trascender intereses políticos o familiares: “A mí no me interesa el apellido ni los vínculos con un partido u otro. Creo que puede ser una persona muy capaz independientemente de su familiar o filiación política”.

POSTULANTES

De los 35 postulantes iniciales, hoy hay seis nombres que parecen tener la delantera en la carrera, reflejo de la intensa negociación que atraviesa al proceso. En el oficialismo, la estrategia apunta a perfilar una terna con figuras cercanas al espacio. Los nombres que circulan son Adriana Tettamanti, actual jueza del Contencioso Administrativo; Guillermo Baigorrí, camarista laboral y exlegislador de Producción y Trabajo; y Daniel López, de trayectoria técnica y vínculos con el Banco San Juan.

Del lado opositor, el peronismo impulsa perfiles con experiencia en el propio Ministerio Público Fiscal. Allí aparecen Rolando Lozano y Fernando Rahmé, ambos secretarios relatores y supervisores de UFI. Rahmé, además, es sobrino del fallecido Quattropani, lo que suma un componente simbólico a su postulación. A ellos se suma Celia Maldonado, jueza de Garantías con larga trayectoria y madre del expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez.

La composición de la terna será el resultado directo de la puja entre oficialismo y oposición. Ninguno de los dos sectores tiene garantizada la mayoría de nombres propios, por lo que la negociación se centrará en asegurar presencia y evitar que el listado final incline demasiado la balanza hacia el adversario.