De cara a las elecciones celebradas el domingo 26 de octubre, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cuáles son los documentos válidos para emitir el voto.

Según el comunicado oficial, se aceptarán las siguientes versiones del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI tarjeta.

DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.

DNI libreta celeste.

DNI libreta verde.

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

Desde el organismo se recordó que el ejemplar debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figuraba en el padrón electoral.

Además, las autoridades aclararon que el DNI digital, disponible en dispositivos móviles mediante aplicaciones oficiales, no tiene validez para sufragar, por lo que se recomendó a los ciudadanos presentar el documento físico correspondiente en el momento de votar.