El abogado Roberto Juárez explicó en Canal 13, los pasos que deben seguir los trabajadores al sufrir un accidente laboral, la cobertura que brindan las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las claves para no perder los derechos establecidos por ley.

“Es un tema muy interesante, porque tiene que ver con el derecho a la salud y con el derecho laboral”, destacó Juárez. A ello sumó: “A diario hay muchos siniestros: docentes que se caen en una escuela, municipales durante la recolección de residuos, policías o empleados fabriles. Sin embargo, muchas veces los trabajadores no saben cómo actuar”.

Juárez detalló que las ART cubren a todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público. “Incluye empleados nacionales, provinciales y municipales; trabajadores del servicio doméstico, pasantes y quienes cumplen una carga pública, como los bomberos”, explicó.

No obstante, aclaró que la cobertura solo aplica para trabajadores registrados. “Si el trabajador está en negro, la cobertura debe asumirla el empleador”, precisó.

La cobertura abarca los accidentes ocurridos en ocasión del trabajo —es decir, durante el cumplimiento de la jornada laboral— y también los accidentes in itinere, aquellos que ocurren en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo.

“La ley contempla tres desvíos posibles en el recorrido habitual: si el trabajador tiene otro empleo, si estudia después de trabajar o si se desvía para asistir a un familiar directo enfermo”, explicó el abogado. Sumó a ello: "es importante que el trabajador comunique esa situación a su empleador”.

Una de las preguntas claves fue ¿Qué hacer ante un accidente laboral? El primer paso, señaló Juárez, es avisar al empleador, quien tiene la obligación de denunciar el accidente a la ART dentro de las 48 horas.

“A veces el propio trabajador llama a la ART, pero lo correcto es que lo haga el empleador”, subrayó. “La aseguradora tiene diez días hábiles para decidir si acepta o rechaza el caso. Durante ese período, el sueldo debe seguir siendo abonado por el empleador”.

Si la ART acepta el accidente, la cobertura incluye el pago del salario durante la recuperación, atención médica integral, medicación, rehabilitación, operaciones, prótesis u órtesis, y acompañamiento hasta el alta definitiva.

“Una vez que se otorga el alta, el trabajador puede apelar si considera que aún no está recuperado”, explicó Juárez. “En ese caso interviene la Comisión Médica, que determina si corresponde una extensión del tratamiento o una indemnización por incapacidad”.

En San Juan funciona la Comisión Médica N°26, dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Este organismo interviene en los conflictos entre el trabajador y la ART.

“Las comisiones médicas son organismos administrativos independientes, integrados por médicos designados por concurso. No responden ni al trabajador ni a la aseguradora”, señaló Juárez. “Actúan como una autoridad imparcial que puede homologar acuerdos o fijar el porcentaje de incapacidad cuando hay discrepancias”, añadió.

Si el trabajador no está conforme con el dictamen de la comisión, puede apelar ante la Comisión Médica Central en Buenos Aires o incluso recurrir a la vía judicial.

El abogado aclaró que sufrir una incapacidad no necesariamente implica la pérdida del trabajo. “Hay personas que, aun con una incapacidad parcial, pueden seguir trabajando. Si no pueden realizar las mismas tareas, el empleador debe reubicarlas”, explicó.

Sin embargo, cuando la incapacidad supera el 66%, se considera total y permanente, lo que habilita al trabajador a tramitar una jubilación por incapacidad.

Juárez remarcó que todos los trámites deben realizarse con patrocinio letrado, dado que son procesos técnicos y muchas veces complejos. Por ello indicó: “La ley exige que el trabajador esté acompañado por un abogado porque hay cuestiones médicas y administrativas difíciles de manejar”, sostuvo. “Las ART son empresas privadas y, como tales, tienden a pagar lo menos posible”.

Por eso, recomendó revisar con médicos particulares los porcentajes de incapacidad ofrecidos por las aseguradoras antes de aceptar una indemnización. “Muchas veces el trabajador necesita el dinero y firma rápido. Pero lo ideal es verificar si la oferta es justa”, advirtió.

Consultado sobre por qué las ART negocian en lugar de establecer montos fijos, Juárez explicó:

“Por eso existen las comisiones médicas. Si hay discrepancia entre el diagnóstico de la ART y el del médico particular del trabajador, la comisión evalúa de forma independiente. Y si no hay acuerdo, siempre queda la vía judicial”. Además, los jueces laborales pueden considerar el daño psicológico derivado del accidente, lo que puede aumentar la indemnización final.

Por último, Juárez señaló que las ART no solo cubren accidentes, sino también enfermedades profesionales. “Entre las más frecuentes están las afecciones respiratorias o cutáneas en trabajadores industriales, y la disfonía en docentes. Incluso el COVID-19 fue incorporado como enfermedad profesional”, explicó.

En cuanto a los accidentes, los más habituales ocurren en docentes, policías, operarios fabriles y municipales. También son frecuentes los siniestros en el trayecto hacia o desde el trabajo. “Hay casos en los que algunos intentan falsear la información, pero la ART exige pruebas concretas del accidente. Si no hay evidencia, la cobertura se rechaza y puede terminar judicializándose”, concluyó Juárez.