Qué implicarán las bodycams para las inspecciones en los comercios en San Juan

La Dirección de Defensa del Consumidor de San Juan incorporará cámaras corporales (bodycam) para sus inspectores, con el objetivo de dotar de mayor transparencia a los procedimientos y reforzar la seguridad tanto de los trabajadores como de los proveedores.

La directora del área, Fabiana Carrizo, explicó en diálogo con Canal 13 que se encuentran en la gestión para poder aplicarla prontamente. Además señaló que las bodycam serán utilizadas en cada inspección. Según precisó Carrizo, estos dispositivos “no son manipulables porque el material se sube a una nube donde no se puede modificar. El procedimiento va a ser totalmente transparente”.

La funcionaria destacó que la implementación será clave en situaciones como visitas a comercios, verificaciones por denuncias y controles donde se involucre el manejo de dinero a través de multas. “Las cámaras aportarán pruebas necesarias en caso de reclamos, y tanto proveedores como inspectores podrán solicitar la grabación ante cualquier hecho que lo amerite”, explicó.

En cuanto a los próximos pasos, Carrizo detalló: “Ahora viene la compra y la capacitación para los inspectores, que la vamos a realizar junto al CISEM, con el objetivo de devolverle la transparencia al área”.

Cabe recordar que en 2021 se implementó un sistema similar en las fuerzas de seguridad, donde las bodycam podían portarse en chalecos o uniformes, con resistencia a situaciones extremas.