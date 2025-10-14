En medio del aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en San Juan, Canal 13 conversó con Alfredo Cáceres, farmacéutico y propietario de una reconocida farmacia de la provincia, para conocer cómo se están cuidando los sanjuaninos y cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados.

“Históricamente, los anticonceptivos mensuales son los más elegidos”, explicó Cáceres, aunque señaló que el inicio más temprano de la vida sexual ha modificado las tendencias. “La edad sexual se ha precipitado, y eso hace que haya aumentado el uso de métodos, aunque todavía el porcentaje debería ser mayor”, indicó.

El farmacéutico también destacó un aumento en la demanda de la pastilla del día después, sobre todo entre los más jóvenes. “Es un producto que refleja el ‘ya y ahora’, las ocasiones no planificadas. Generalmente son los adolescentes o jóvenes los que acuden a comprarla”, precisó.

El entrevistado reconoció que otro indicador preocupante es el aumento en la venta de test de embarazo. “La venta de estos productos nos muestra la falta de responsabilidad personal a la hora de prevenir embarazos no deseados. Es muy notable la cantidad que se vende, al igual que los anticonceptivos”, afirmó Cáceres.

Según el farmacéutico, este fenómeno refleja la necesidad de fortalecer la educación sexual y la prevención, sobre todo en los grupos jóvenes. “La venta de estos productos específicos ha crecido mucho, y realmente alarma. Es un problema que debe abordarse desde otro nivel, desde la salud pública”, sostuvo.

Con varios años de experiencia en el rubro, Cáceres aseguró que la sociedad sanjuanina ha cambiado su manera de hablar y actuar frente a estos temas. “Antes había muchos tabúes, hoy hay más información, incluso sobreinformación. Pero eso también genera que los jóvenes se relajen y busquen soluciones de emergencia en lugar de prevenir con continuidad”, señaló.

Además, el farmacéutico mencionó que las dificultades económicas y la falta de cobertura médica influyen en la forma en que los jóvenes se cuidan. “Las prepagas y las obras sociales están muy caras. Si un joven de 17 o 18 años no tiene cobertura, recurre a productos de menor costo. Se da ese pensamiento de ‘lo tomo hoy y después veremos’, pero no hay una continuidad en la anticoncepción”, explicó.

El consejo profesional

Finalmente, Cáceres dejó un mensaje para los jóvenes sanjuaninos: “Hay que romper con la confianza extrema de que una sola medida alcanza. La anticoncepción tiene que ser constante, planificada. El matrimonio o la pareja debe decidir cuándo tener un hijo, no dejarlo al azar de un encuentro casual. Muchas veces, en eso también influyen el alcohol y la falta de conciencia, y eso se nota en los mostradores de cualquier farmacia”, advirtió.