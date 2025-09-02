El abogado Conrado Suárez Jofré analizó la decisión judicial, en el programa Mirá quien habla, que prohibió la publicación de audios de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. En declaraciones al programa Mirá quién habla, sostuvo que la medida reflejaba “una deriva autoritaria preocupante” por parte del Gobierno nacional.

“Veo un autoritarismo peligroso en el Gobierno nacional. Un gobierno que se arroga la bandera de la libertad, pero al mismo tiempo avanza sobre la libertad de expresión es una contradicción muy seria”, afirmó.

Suárez Jofré recordó que el liberalismo se definía por la defensa del derecho a expresarse, aun en la discrepancia. “Odio lo que dices, pero daría la vida para que lo puedas decir. Esa es la primera definición del ideario liberal”, señaló.

El letrado advirtió que, bajo el argumento de proteger derechos, se corre el riesgo de instalar un escenario en el que “cada vez que una noticia moleste, habrá amenazas de allanamientos o censura”. Para él, la situación comprometía valores básicos de la democracia y la república.

“La libertad de expresión está seriamente afectada. Es preocupante en términos democráticos y republicanos”, concluyó el abogado.