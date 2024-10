La ministra de Gobierno, Laura Palma, informó en el móvil de Canal 13, que ya se está notificando vía correo electrónico a los estudiantes que han sido seleccionados para recibir la beca de cuatro pasajes gratuitos diarios. Este beneficio cubrirá el 100% del costo de los boletos de transporte, permitiendo a los estudiantes viajar sin costo de lunes a viernes.

Palma explicó que existen dos tipos de boletos escolares: "Este sería el boleto al 100%, es decir, las becas completas. El otro boleto es el subsidiado, que tiene un valor de 187 pesos y está destinado al resto de los estudiantes que no han sido seleccionados para la beca completa".

Los beneficiarios deberán acercarse por única vez a una terminal SUBE para acreditar el beneficio en sus tarjetas, o en caso de contar con un teléfono con NFC, podrán hacerlo directamente desde sus dispositivos móviles.

Respecto a los plazos para recibir el beneficio, la ministra aclaró: "Es inmediato. En cuanto acrediten el beneficio, podrán utilizarlo". Sin embargo, también destacó que aquellos que no reciban el correo electrónico deben revisar sus carpetas de correos no deseados. "Si no reciben el mail, significa que no han sido seleccionados para la beca completa, pero igualmente tendrán acceso al boleto escolar subsidiado", añadió Palma.

Al ser consultada sobre posibles inconvenientes con las empresas de transporte, Palma afirmó que no se han recibido quejas recientes, por lo que no ha sido necesario aplicar medidas especiales. "Si algún usuario experimenta algún problema, le pedimos que lo reporte", solicitó la ministra.

En cuanto a la posibilidad de ampliar el número de becas, Palma señaló que se está evaluando esa opción: "Estamos en una situación económica que nos exige ajustes, pero si es posible, discutiremos con el gobernador la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios".

Actualmente, 10.000 estudiantes han sido seleccionados para recibir este beneficio, que les otorga cuatro boletos diarios sin costo alguno. Para aquellos que no han sido seleccionados, sigue vigente el boleto escolar con subsidio parcial, cuyo costo es de 182 pesos.

Este programa es parte del esfuerzo del Estado provincial por apoyar la educación y garantizar que los estudiantes puedan acceder a sus centros educativos sin preocuparse por los costos de transporte.