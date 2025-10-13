En pleno crecimiento, explosión y expansión de la inteligencia artificial (IA), se presentó un proyecto de ley destinado a regular el uso, control y registración de las mismas en la administración pública provincial, además de establecer un plan de capacitación integral para los empleados del Estado.

Es el diputado provincial Franco Aranda quien ingresó la iniciativa y quien sostuvo: “Sabemos que la inteligencia artificial sigue avanzando, ya presentamos un proyecto vinculado a la educación en las escuelas, y ahora creemos necesario abordar su uso en el sector público. Esto tiene que ver con el uso, control, registración y capacitación del personal en los distintos poderes del Estado”, explicó Aranda.

El legislador advirtió que la IA plantea nuevos desafíos éticos y técnicos, por lo que resulta indispensable que los trabajadores públicos estén preparados para aplicarla con conocimiento crítico. “Nuestro personal tiene que estar preparado, usar el pensamiento crítico y conocer los sesgos algorítmicos que muchas veces reproducen formas de discriminación. Cuanto más sepamos cómo funcionan los algoritmos, mejores decisiones podremos tomar como Estado provincial”, sostuvo.

El proyecto también propone la creación de un Consejo de Inteligencia Artificial, que tendrá la tarea de incorporar nuevas temáticas, tecnologías y normativas a medida que vaya evolucionando. “Esto es muy dinámico, por eso dejamos abierta la autoridad de aplicación para que pueda seguir actualizándose la capacitación, regulación y control”, señaló Aranda.

El legislador del Frente Renovador destacó que el uso de herramientas de inteligencia artificial ya es una realidad dentro del Estado, por ejemplo, en plataformas como el Ciudadano Digital (CIDI), o en tareas de análisis normativo y redacción de proyectos en el ámbito ejecutivo y legislativo.

“Tenemos que estar preparados, porque esto avanza independientemente de lo que hagamos nosotros. De hecho, creo que ya vamos medio lentos. La IA es una herramienta potente y útil, siempre que se use de manera responsable y con conocimiento”, concluyó.