Quiroga Moyano: “Tenemos una muy buena base para seguir trabajando después de las elecciones”

El diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, del Bloque Justicialista, habló con el móvil de Canal 13 San Juan desde la Legislatura, donde este jueves comenzó el tratamiento para que la terna del fiscal general tome estado parlamentario. Hablo sobre el trabajo interno del bloque y los desafíos políticos del justicialismo tras las elecciones.

“Venimos realizando un trabajo intenso durante esta semana, y se va a prolongar durante las próximas también”, explicó el legislador. Agregó que las conversaciones dentro del bloque incluyeron temas relacionados con el futuro político: “Estamos hablando de elecciones, de lo que ha pasado y de lo que tiene que seguir pasando”.

Sobre la reorganización interna del espacio, Quiroga Moyano indicó que mantienen diálogo con las distintas fuerzas políticas que formaron parte del frente electoral: “Estamos poniéndonos de acuerdo con los diferentes partidos políticos que integraban el frente. Ya hasta el domingo existía ese acuerdo, pero hay que seguirlo trabajando”.

Consultado sobre posibles incorporaciones o alianzas futuras, respondió: “La idea es seguir sumando, depende de cómo se vaya dando la situación. Por ahora no hemos tenido contacto con sectores que no estuvieron en el frente”.

Finalmente, el diputado destacó el resultado del trabajo realizado durante la campaña: “Tenemos una muy buena base para seguir trabajando. Nuestros candidatos y diputados electos están reuniéndose con las juntas departamentales para agradecerle a la militancia”, concluyó.