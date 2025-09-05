Radio Colón celebró este 5 de septiembre sus 95 años de vida y lo hizo con un homenaje especial para sus oyentes: antiguos jingles de la emisora volvieron a sonar, ahora transformados en videos que combinan las melodías históricas con imágenes generadas por Inteligencia Artificial.

La iniciativa busca rescatar el patrimonio sonoro de la primera radio privada del país y rendir tributo a las generaciones de locutores, técnicos y periodistas que construyeron su legado. Fundada en 1930, la LV1 marcó un hito en la radiodifusión argentina y se convirtió en parte de la identidad cultural de San Juan.

En este marco, la reconocida locutora Nilda Delgado compartió su emoción y recordó cómo comenzó su vínculo con la emisora. “En Radio Colón me introduje en el mundo de la comunicación y siempre quise ser la mejor”, expresó.

Delgado repasó sus primeras experiencias laborales, cuando la necesidad la llevó a buscar otra fuente de ingresos además de la docencia. “Mi comienzo no tiene explicación psicológica, fue una vocación descubierta por necesidad. Yo era la hermana mayor y tenía que aportar a mi familia. Así llegué a Colón, vía telefónica, desde un teléfono público que había en una panadería cerca de mi casa”, relató.

También destacó el valor patrimonial del histórico edificio donde funcionó la radio. “Muchas décadas compartimos allí en ese estupendo edificio. La sociedad debería interesarse en recuperarlo o convertirlo en un verdadero trofeo edilicio de lo que fue un fenómeno radiofónico con historias exactas”, recordó.

Hoy, con su sede renovada y de cara a los 100 años, Radio Colón apuesta a la innovación sin perder su esencia. Sus jingles históricos, ahora revitalizados con imágenes digitales, funcionan como un puente entre los oyentes de ayer y las generaciones actuales.