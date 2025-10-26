Pasadas las 15 horas, en una de las escuelas de Media Agua donde se desarrollan las elecciones legislativas 2025, ya había votado cerca del 45% del padrón. En diálogo con Canal 13 San Juan, varios vecinos compartieron sus impresiones sobre esta primera experiencia con la Boleta Única s, tres jóvenes coincidieron en que el voto fue “simple y ágil”, algo que destacaron como positivo. Una de ellas afirmó que ya tenía decidido su voto antes de llegar al establecimiento, mientras que las otras dos admitieron haber tenido algunas dudas al momento de elegir.

Una vecina que se acercó con su familia comentó que no conocía en detalle el nuevo sistema, pero que le resultó “fácil de entender y rápido de completar”. Además, contó que no tenía definido su voto y se tomó “unos segundos en el biombo para decidir”.

Otro de los votantes aseguró que el proceso fue “sencillo”, ya que sabía con anticipación a quién elegir, mientras que un hombre que también emitió su voto expresó: “Me parece muy rápido, agiliza el método del escrutinio. Venía consciente de a quién iba a votar”.

Por su parte, una mujer valoró la practicidad y sustentabilidad del nuevo formato: “Me resultó bastante cómodo. Está bueno por el ahorro de papel, es práctico y fácil. La elección fue simple porque ya venía con mi candidato elegido”.

Un joven, que acudió junto a su familia, coincidió en el mismo sentido y destacó que “todo fue rápido, dinámico y fácil”, resaltando que ya tenían definido a quién votar.

En general, la mayoría de los votantes consultados en Media Agua coincidieron en que el nuevo sistema agiliza el proceso electoral y facilita la experiencia en el cuarto oscuro, marcando un debut favorable para la Boleta Única de Papel en San Juan.