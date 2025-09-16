En un contexto de recuperación del mercado inmobiliario, Re/Max Cuyana llevó adelante una capacitación destinada a sus asesores, con el objetivo de garantizar un servicio más profesional y humano para quienes buscan comprar, vender o alquilar propiedades.

El broker de la firma, Marcos Spollansky, explicó: “Trajimos a Julio Valente, un especialista en el rubro inmobiliario, con la intención de formar a los corredores y al equipo de trabajo para dar el mejor servicio posible”.

Por su parte, Julio Valente, profesor CRS (Certified Residential Specialist), detalló que esta certificación internacional es otorgada por el Consejo de la Asociación Nacional de Bienes Raíces de Estados Unidos, y tiene como finalidad potenciar la experiencia del corredor con estándares educativos de nivel global.

“Hoy vine invitado por Re/Max a dictar un curso enfocado en la atención al cliente. No tanto en lo técnico, sino en la planificación, el cumplimiento y el trato personal. Trabajamos bajo una corriente relacional: tratamos con personas, no solo con propiedades”, subrayó Valente.

Un mercado en recuperación

Durante el encuentro, también se analizó la situación actual del sector inmobiliario, marcada por un repunte tras la crisis de los últimos años. Valente señaló que la combinación de medidas como el blanqueo de capitales y el regreso del crédito hipotecario dinamizaron la demanda.

“El mercado inmobiliario no es ajeno a la política. Venimos de una baja de precios importante y ahora se observa un crecimiento. En San Juan, la promoción minera ha generado la llegada de nuevas empresas, lo que impacta directamente en la necesidad de viviendas, terrenos y galpones”, indicó.

Si bien aún persisten interrogantes frente al escenario electoral, los especialistas remarcaron que la perspectiva es positiva y que el país atraviesa un nuevo ciclo de crecimiento con amplias oportunidades para el sector.