El mercado inmobiliario argentino dio un paso innovador con la aprobación del primer Fondo Común de Inversión Cerrado (FCIC) destinado a impulsar créditos hipotecarios en dólares, denominado Allaria-Lendar, que proyecta canalizar hasta u$s100 millones de ahorro privado hacia préstamos para vivienda.

En este marco, la oficina de RE/MAX Cuyana en San Juan anunció que próximamente podrá acompañar a los clientes en la gestión de estos créditos, con el respaldo de sus representantes, el corredor inmobiliario Mauro Sosa Meglioli y el broker Marcos Spollansky.

El fondo surge de la alianza entre Allaria, referente en capitales; Lendar, primera empresa de créditos colaborativos del país; y RE/MAX, con presencia en Argentina y Uruguay. Mientras que Allaria Fondos será el gerente, organizador y colocador, el Banco Comafi actuará como depositario y custodio.

Una alternativa frente a la escasez de crédito

En Argentina, solo el 21% de las operaciones inmobiliarias en CABA y la provincia de Buenos Aires se financian a través de bancos, lo que evidencia la falta de opciones crediticias. Según Lendar, más de 1.000 familias ya accedieron a su vivienda mediante préstamos colaborativos, y este fondo busca ampliar el alcance de ese modelo.

El mecanismo pretende vincular inversores con la economía real, ofreciendo retornos atractivos para los ahorristas y, al mismo tiempo, nuevas oportunidades de acceso a la vivienda propia para las familias, sin depender exclusivamente de la banca tradicional.

Condiciones y funcionamiento del fondo

Monto total autorizado: hasta u$s100 millones

Primer tramo de emisión: entre u$s2,5 y u$s10 millones

Inversión mínima: u$s500

Plazos de los créditos: de 1 a 5 años

Tasa fija: 9,5% anual en dólares

Cobertura del crédito: hasta 35% del valor del inmueble

Relación cuota-ingreso: menor al 40%

Los créditos se otorgarán en dólares, con cuotas fijas y sin ajustes, y el proceso de aprobación será ágil: puede completarse en apenas siete días. Los solicitantes deberán presentar DNI y comprobantes de ingresos (tres recibos de sueldo para empleados o seis meses de facturación para autónomos y monotributistas).